Вратарь «Милана» Доннарумма провел 200-й матч в чемпионате Италии
Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вышел в старте команды на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Интером». Для 21-летнего итальянского футболиста это 200-я игра в серии А.
Доннарумма стал самым молодым футболистом, сыгравшим 200 игр в чемпионате Италии. Доннарумме 21 год и 361 день. Предыдущее достижение принадлежало голкиперу Джанлуиджи Буффону, который провел 200 матчей к 24 годам и 83 дням.
Доннарумма дебютировал в серии А 25 октября 2015 года в игре с «Сассуоло», тогда ему было 16 лет.
В нынешнем сезоне голкипер провел 29 матчей за «Милан», в которых пропустил 35 мячей.
200 — Gianluigi Donnarumma becomes today the youngest player to cross the milestone of 200 appearances in #SerieA in the era of three points for a win: with 21 years and 361 days he beats the previous record set by Gianluigi Buffon (24 y, 83 d). Golden.#MilanInter— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 21, 2021
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