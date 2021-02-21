Вратарь «Милана» Доннарумма провел 200-й матч в чемпионате Италии

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма вышел в старте команды на матч 23-го тура чемпионата Италии с «Интером». Для 21-летнего итальянского футболиста это 200-я игра в серии А.

Доннарумма стал самым молодым футболистом, сыгравшим 200 игр в чемпионате Италии. Доннарумме 21 год и 361 день. Предыдущее достижение принадлежало голкиперу Джанлуиджи Буффону, который провел 200 матчей к 24 годам и 83 дням.

Доннарумма дебютировал в серии А 25 октября 2015 года в игре с «Сассуоло», тогда ему было 16 лет.

В нынешнем сезоне голкипер провел 29 матчей за «Милан», в которых пропустил 35 мячей.