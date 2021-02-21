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«Парма» упустила победу в матче против «Удинезе»

16:25
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«Парма» не смогла удержать победный счет в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Пармезанцы вели после первого тайма со счетом 2:0, но встреча закончилась вничью — 2:2.

«Парма» прервала серию неудач, но все равно остается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Чемпионат Италии. Серия А

23-й тур

«Парма» — «Удинезе» — 2:2 (2:0)

Голы: Корнелиус, 3 (1:0). Куцка, 32 — с пенальти (2:0). Окака Чука, 64 (2:1). Найтинк, 80 (2:2).

«Парма»: Сепе, Бани, Конти, Гальоло, Пеццелла (Бруну Алвеш, 79), Куцка, Бругман (Сиприен, 70), Эрнани (Грасси, 66), Корнелиус, Карамо (Ман, 66), Михайла (Лаурини, 79).

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 67), Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Молина, 46), Арслан (Макенго, 88), Перейра, де Пауль, Уоллас (Несторовски, 46), Льоренте (Окака Чука, 60).

Предупреждения: Бругман, 9. Корнелиус, 19. Зегелар, 25. Бани, 28. Муссо, 36. Михайла, 36. Эрнани, 59. Конти, 78. де Пауль, 81. Ман, 83. Перейра, 90+4.

Судья: Иррати (Италия).

21 февраля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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