«Парма» упустила победу в матче против «Удинезе»
«Парма» не смогла удержать победный счет в матче 23-го тура чемпионата Италии против «Удинезе». Пармезанцы вели после первого тайма со счетом 2:0, но встреча закончилась вничью — 2:2.
«Парма» прервала серию неудач, но все равно остается на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Чемпионат Италии. Серия А
23-й тур
«Парма» — «Удинезе» — 2:2 (2:0)
Голы: Корнелиус, 3 (1:0). Куцка, 32 — с пенальти (2:0). Окака Чука, 64 (2:1). Найтинк, 80 (2:2).
«Парма»: Сепе, Бани, Конти, Гальоло, Пеццелла (Бруну Алвеш, 79), Куцка, Бругман (Сиприен, 70), Эрнани (Грасси, 66), Корнелиус, Карамо (Ман, 66), Михайла (Лаурини, 79).
«Удинезе»: Муссо, Зегелар (Ауэян, 67), Найтинк, Стрюгер Ларсен, Бонифаци, Бекао (Молина, 46), Арслан (Макенго, 88), Перейра, де Пауль, Уоллас (Несторовски, 46), Льоренте (Окака Чука, 60).
Предупреждения: Бругман, 9. Корнелиус, 19. Зегелар, 25. Бани, 28. Муссо, 36. Михайла, 36. Эрнани, 59. Конти, 78. де Пауль, 81. Ман, 83. Перейра, 90+4.
Судья: Иррати (Италия).
21 февраля. Парма. Стадион «Эннио Тардини».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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