Вратарь «Лацио» с русскими корнями начал переговоры о продлении контракта с клубом

Агент итальянского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, у которого русские корни, Джованни Рава сообщил «СЭ» о переговорах с клубом о продлении контракта.

«Он ведет разговоры, равно как и другие футболисты «Лацио». Однако пока нет ничего конкретного», — сказал Рава «СЭ».

Ранее итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что Проведель начал переговоры с «Лацио» о продлении контракта до 2028 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 30 голов.