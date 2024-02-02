Вратарь «Лацио» с русскими корнями начал переговоры о продлении контракта с клубом
Агент итальянского вратаря «Лацио» Ивана Проведеля, у которого русские корни, Джованни Рава сообщил «СЭ» о переговорах с клубом о продлении контракта.
«Он ведет разговоры, равно как и другие футболисты «Лацио». Однако пока нет ничего конкретного», — сказал Рава «СЭ».
Ранее итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что Проведель начал переговоры с «Лацио» о продлении контракта до 2028 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне 29-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 30 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|18
|3
|1
|51-10
|57
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40-22
|39
|
5
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29-22
|36
|
6
|Рома
|22
|10
|5
|7
|36-26
|35
|
7
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32-26
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25-23
|34
|
9
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31-25
|34
|
10
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20-19
|32
|
11
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21-28
|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
|6
|13
|15-36
|18
|
20
|Салернитана
|23
|2
|7
|14
|19-44
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|0 : 0
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|0 : 0
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|2 : 3
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|4 : 2
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|0 : 0
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|2 : 1
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|3 : 1
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|1 : 0
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|20
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
Новости