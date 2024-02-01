Индзаги признали лучшим тренером января в серии А

Главного тренера «Интера» Симоне Индзаги признали лучшим тренером января в серии А, сообщает пресс-служба лиги.

47-летний специалист получил награду во второй раз в текущем сезоне.

В январе «Интер» одержал три победы в трех матчах, обыграв «Верону» (2:1), «Монцу» (5:1) и «Фиорентину» (1:0). Также черно-синие выиграли Суперкубок Италии.

После 21 матча «Интер» с 54 очками лидирует в серии А, опережая «Ювентус» на одно очко. При этом у миланцев есть одна игра в запасе.