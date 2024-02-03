«Лечче» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив два гола после 90-й минуты

«Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 3:2.

В составе хозяев отличились Реми Уден, Роберто Пикколи и Патрик Доргу, при этом два гола были забиты после 90-й минуты. У гостей голы на счету Роландо Мандрагоры и Лукаса Бельтрана.

После этого матча «Лечче» с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 34 очками — на седьмой строчке.