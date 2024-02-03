«Лечче» одержал волевую победу над «Фиорентиной», забив два гола после 90-й минуты
«Лечче» в матче 23-го тура чемпионата Италии на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 3:2.
В составе хозяев отличились Реми Уден, Роберто Пикколи и Патрик Доргу, при этом два гола были забиты после 90-й минуты. У гостей голы на счету Роландо Мандрагоры и Лукаса Бельтрана.
После этого матча «Лечче» с 24 очками занимает 13-е место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 34 очками — на седьмой строчке.
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|57
|
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|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
|Аталанта
|22
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|3
|7
|40-22
|39
|
5
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|9
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|36
|
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|
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|35
|
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|22
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|4
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|
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|
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|8
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|
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|23
|7
|8
|8
|21-28
|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|22
|4
|6
|12
|21-38
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
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|
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38 тур
|2.02
|22:45
|
Лечче – Фиорентина
|3 : 2
|3.02
|17:00
|
Эмполи – Дженоа
|0 : 0
|3.02
|17:00
|
Удинезе – Монца
|0 : 0
|3.02
|20:00
|
Фрозиноне – Милан
|2 : 3
|3.02
|22:45
|
Болонья – Сассуоло
|4 : 2
|4.02
|14:30
|
Торино – Салернитана
|0 : 0
|4.02
|17:00
|
Наполи – Верона
|2 : 1
|4.02
|20:00
|
Аталанта – Лацио
|3 : 1
|4.02
|22:45
|
Интер – Ювентус
|1 : 0
|5.02
|22:45
|
Рома – Кальяри
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
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|Ж
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Антуан Макумбу
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|20
|1
|2
|
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Ламек Банда
Лечче
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|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
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