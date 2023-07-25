Вратарь «Интера» Раду перейдет на правах аренды в «Борнмут»
Голкипер «Интера» Йонуц Раду в ближайшее время перейдет в «Борнмут» на правах аренды, сообщает инсайдер Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в контракте будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.
Сообщается, что 26 июля голкипер прибудет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Всего Раду сыграл за «Интер» 5 матчей и пропустил 5 голов.
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|Интер
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4
|Милан
|0
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5
|Аталанта
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6
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11
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
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|0
|0
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|0-0
|0
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17
|Верона
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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20
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
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