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Сегодня, 18:03

Вратарь «Интера» Раду перейдет на правах аренды в «Борнмут»

Виталий Косик
Корреспондент
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Голкипер «Интера» Йонуц Раду в ближайшее время перейдет в «Борнмут» на правах аренды, сообщает инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в контракте будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.

Сообщается, что 26 июля голкипер прибудет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Всего Раду сыграл за «Интер» 5 матчей и пропустил 5 голов.

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