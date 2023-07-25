Вратарь «Интера» Раду перейдет на правах аренды в «Борнмут»

Голкипер «Интера» Йонуц Раду в ближайшее время перейдет в «Борнмут» на правах аренды, сообщает инсайдер Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в контракте будет прописана опция выкупа за 8 миллионов евро.

Сообщается, что 26 июля голкипер прибудет в Англию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Всего Раду сыграл за «Интер» 5 матчей и пропустил 5 голов.