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Сегодня, 18:11

35-летний Педро продлил контракт с «Лацио»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вингер «Лацио» Педро продлил свой контракт с клубом.

Новое соглашение 35-летнего испанца рассчитано до конца следующего сезона.

Педро выступает за «Лацио» с 2021 года. Он провел за римлян 87 матчей, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Рому», «Челси» и «Барселону».

Педро Родригес (Педро)
Футбол
ФК Лацио
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