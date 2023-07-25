35-летний Педро продлил контракт с «Лацио»

Вингер «Лацио» Педро продлил свой контракт с клубом.

Новое соглашение 35-летнего испанца рассчитано до конца следующего сезона.

Педро выступает за «Лацио» с 2021 года. Он провел за римлян 87 матчей, забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Ранее полузащитник играл за «Рому», «Челси» и «Барселону».