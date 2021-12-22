Войцех Щенсны: «Ювентус» играл самоуверенно, мне это не понравилось»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны прокомментировал победу над «Кальяри» (2:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Мы упорно работали, но думаю, что нам еще нужно прибавлять во многом как в защите, так и в атаке, — цитирует вратаря Football Italia. — Иногда после 1:0 мы расслабляемся и слишком глубоко садимся. На длинной дистанции это плохо. Мы играем самоуверенно в этих ситуациях, мне это не нравится».

Голы забивали Мойзе Кин и Федерико Бернардески.