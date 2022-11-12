Влахович пропустит предстоящий матч «Ювентуса» против «Лацио»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, нападающий Душан Влахович пропустит предстоящий матч 15-го тура серии А против «Лацио».

«Влаховича не будет в заявке на матч. Он тренировался вчера и сегодня, но по-прежнему не готов играть. Включая игрока в заявку, нужно быть уверенным, что он способен помочь хотя бы со скамейки — Душан сейчас не в том состоянии», — цитирует тренера Football Italia.

Душан Влахович возглавляет список бомбардиров «Ювентуса» в cерии А с шестью забитыми голами.

Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится в воскресенье, 13 ноября.