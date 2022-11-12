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12 ноября, 22:50

Влахович пропустит предстоящий матч «Ювентуса» против «Лацио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, нападающий Душан Влахович пропустит предстоящий матч 15-го тура серии А против «Лацио».

«Влаховича не будет в заявке на матч. Он тренировался вчера и сегодня, но по-прежнему не готов играть. Включая игрока в заявку, нужно быть уверенным, что он способен помочь хотя бы со скамейки — Душан сейчас не в том состоянии», — цитирует тренера Football Italia.

Душан Влахович возглавляет список бомбардиров «Ювентуса» в cерии А с шестью забитыми голами.

Матч «Ювентус» — «Лацио» состоится в воскресенье, 13 ноября.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Душан Влахович
ФК Лацио
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
3
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
4
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
5
 Интер 14 9 0 5 31-20 27
6
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
7
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 14 6 2 6 15-16 20
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 14 5 4 5 17-18 19
12
 Салернитана 14 4 5 5 19-21 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
15
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
16
 Монца 14 4 1 9 13-22 13
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 14 1 2 11 11-27 5
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38 тур
11.11 22:45
Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
 3 : 2
12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 - : -
13.11 17:00
Рома – Торино
 - : -
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 - : -
13.11 17:00
Верона – Специя
 - : -
13.11 20:00
Милан – Фиорентина
 - : -
13.11 22:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 7
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 5
И К Ж
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 13 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 14 1 4
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Монца, Ювентус

 12 1 3
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