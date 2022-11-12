«Сампдория» на своем поле уступила «Лечче»

Читать «СЭ» в

«Сампдория» на своем поле уступила «Лечче» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Гости взяли верх со счетом 2:0.

«Лечче» набрал 15 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице.

«Сампдория» остается в зоне вылета: 19-е место и 6 очков.