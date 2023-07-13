Милинкович-Савич: «Лацио» всегда будет моим вторым домом»
Полузащитник Сергей Милинкович-Савич попрощался с «Лацио» после перехода в «Аль-Хиляль».
«Сегодня особенный день для меня, трудно подобрать нужные слова, чтобы попрощаться. Прошло 8 лет с момента моего приезда, и я никогда не забуду все, что мы пережили вместе. Кубок Италии, два Суперкубка, а также все голы и передачи. Вы всегда поддерживали меня и давали мне силу настоящего сержанта. Все это навсегда останется в моем сердце. «Лацио» и все люди, которых я встретил за эти годы, стали настоящей семьей. Я многому научился здесь и стал тем, кем я являюсь сегодня. Спасибо тренерам и всему персоналу, который работал с нами. Также я благодарен болельщикам, которые своей страстью помогли нам добиться результатов, которые казались невозможными. Я желаю всем вам совершить еще много великих дел. Давай, «Лацио»! Ты всегда будешь моим вторым домом», — написал Милинкович-Савич в социальной сети.
28-летний серб выступал за «Лацио» с 2015 года. Он провел за команду 341 матч, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.
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|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
|Ювентус
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -