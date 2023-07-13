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Милинкович-Савич: «Лацио» всегда будет моим вторым домом»

Мария Гусева
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Полузащитник Сергей Милинкович-Савич попрощался с «Лацио» после перехода в «Аль-Хиляль».

«Сегодня особенный день для меня, трудно подобрать нужные слова, чтобы попрощаться. Прошло 8 лет с момента моего приезда, и я никогда не забуду все, что мы пережили вместе. Кубок Италии, два Суперкубка, а также все голы и передачи. Вы всегда поддерживали меня и давали мне силу настоящего сержанта. Все это навсегда останется в моем сердце. «Лацио» и все люди, которых я встретил за эти годы, стали настоящей семьей. Я многому научился здесь и стал тем, кем я являюсь сегодня. Спасибо тренерам и всему персоналу, который работал с нами. Также я благодарен болельщикам, которые своей страстью помогли нам добиться результатов, которые казались невозможными. Я желаю всем вам совершить еще много великих дел. Давай, «Лацио»! Ты всегда будешь моим вторым домом», — написал Милинкович-Савич в социальной сети.

28-летний серб выступал за «Лацио» с 2015 года. Он провел за команду 341 матч, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.

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