Буффон отреагировал на первый матч после возвращения в «Парму»
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон обратился к одноклубникам и фанатам после ничьей с «Фрозиноне» (2:2) в 1-м туре второго дивизиона Италии. Эта игра стала первой официальной для вратаря после возвращения в клуб, воспитанником которого является.
«Отдавайтесь полностью для достижения наших целей. Это будет тяжелый, долгий и сбалансированный чемпионат. Придется бороться за каждый мяч, чтобы получить то, что мы хотим», — написал Буффон в Instagram.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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