15-летний Камарда дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории серии А

Нападающий «Милана» Франческо Камарда дебютировал за клуб в возрасте 15 лет и 8 месяцев.

Форвард 2008 года рождения вышел за пять минут до конца матча с «Фиорентиной» в 13-м туре чемпионата Италии.

Ранее самым молодым дебютантом в истории серии А был Уиздом Ами из «Болоньи», который вышел на поле в игре против «Дженоа» (0:2) в мае 2021 года. Полузащитнику на тот момент было 15 лет и 9 месяцев.

Камарда в этом сезоне провел 13 матчей за вторую команду «Милана», забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.