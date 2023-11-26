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15-летний Камарда дебютировал за «Милан» и стал самым молодым игроком в истории серии А

Руслан Минаев
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Нападающий «Милана» Франческо Камарда дебютировал за клуб в возрасте 15 лет и 8 месяцев.

Форвард 2008 года рождения вышел за пять минут до конца матча с «Фиорентиной» в 13-м туре чемпионата Италии.

Ранее самым молодым дебютантом в истории серии А был Уиздом Ами из «Болоньи», который вышел на поле в игре против «Дженоа» (0:2) в мае 2021 года. Полузащитнику на тот момент было 15 лет и 9 месяцев.

Камарда в этом сезоне провел 13 матчей за вторую команду «Милана», забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

ФК Милан
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«Милан» обыграл «Фиорентину» и прервал серию из 4 матчей без побед
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 12 10 1 1 29-6 31
2
 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
 Болонья 12 4 6 2 13-10 18
9
 Монца 12 4 5 3 13-11 17
10
 Лацио 13 5 2 6 14-15 17
11
 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
15
 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
18
 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
19
 Верона 12 2 2 8 7-16 8
20
 Салернитана 13 1 5 7 10-25 8
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