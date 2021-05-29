Виллаш-Боаш проведет переговоры с «Лацио»

Андре Виллаш-Боаш может продолжить тренерскую карьеру в итальянской серии А, сообщает Il Tempo.

Португальский специалист забронировал билет на рейс до Рима на утро воскресенья. У него запланирована встреча с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.

«Лацио» остался без тренера после того, как Симоне Индзаги передумал продлевать контракт. Лотито жаловался, что уже договорился с Индзаги, но в последний момент тренер изменил решение и ушел в «Интер».

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Тогда он со скандалом демонстративно покинул «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с ним.