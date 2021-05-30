Невеста Роналду сообщила, что форвард останется в «Ювентусе»
05:41
Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировала будущее португальского футболиста.
На вопрос, покидает ли Роналду «Ювентус», девушка ответила: «Он остается».
Ранее сообщалось, что Роналду покинет команду по окончании сезона. Как отмечалось, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду тренера Массимилиано Аллегри, в стратегию развития команды которого португалец не вписывается.
В минувшем сезоне Роналду провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.
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