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Невеста Роналду сообщила, что форвард останется в «Ювентусе»

05:41
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Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировала будущее португальского футболиста.

На вопрос, покидает ли Роналду «Ювентус», девушка ответила: «Он остается».

Публикация от Cristiano Ronaldo — O Lend?rio (@cr7.o_lendario)

Ранее сообщалось, что Роналду покинет команду по окончании сезона. Как отмечалось, уход португальца станет неизбежным после возвращения в команду тренера Массимилиано Аллегри, в стратегию развития команды которого португалец не вписывается.

В минувшем сезоне Роналду провел 44 матча за «Юве» во всех турнирах и забил 36 мячей при четырех голевых передачах.

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