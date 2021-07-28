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Видаль заявил, что «Интер» хочет выиграть серию А и Лигу чемпионов в сезоне-2021/22

23:29
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Полузащитник «Интера» Артуро Видаль высказался о своем будущем и планах клуба на сезон-2021/22.

«Я встретился с тренером, он говорит правильные вещи и помогает команде чувствовать себя лучше. Пообщался с партнерами, которые сказали мне, что они счастливы, что работа идет усердная и качественная. Это важно, потому что нам надо удачно провести чемпионат Италии и прекрасно выступить в Лиге чемпионов.

Прошлый сезон для меня выдался плохим, из-за проблем я пропустил последние месяцы. Теперь хочу быть готов на 100 процентов и напомнить всему миру, кто такой Артуро Видаль.

Мы с представителями клуба поговорили, у нас хорошие отношения. Они верят в меня, я верю в них. В этом году мы хотим выиграть еще одно скудетто и дойти до финала Лиги чемпионов", — приводит слова Видаля Calciomercato со ссылкой на интервью клубному каналу.

23 июля появилась информация, что «Интер» планирует расстаться чилийцем, так как его зарплата слишком высока для клуба. Он получает 6,5 миллиона евро в год.

В сезоне-2020/21 34-летней полузащитник провел 23 матча в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/vidal-fiducia-reciproca-con-l-inter-faro-meglio-dell-anno-scorso-72296

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