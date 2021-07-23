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Видаль получил предложения от «Бока Хуниорс» и «Фламенго»

21:32
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«Интер» планирует расстаться с полузащитником Артуро Видалем. Зарплата 34-летнего игрока слишком высока для клуба — чилиец получает 6,5 миллиона евро в год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» обсуждает возможное расторжение контракта с футболистом.

Видаль уже получил предложения от «Бока Хуниорс» и «Фламенго». Но он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В прошлом сезоне Артуро провел 30 матчей в футболке «нерадзурри», забил два мяча и отдал столько же результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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