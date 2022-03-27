Верратти обратился к болельщикам после вылета сборной Италии из стыков ЧМ-2022

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти после вылета команды из ЧМ-2022 обратился к болельщикам команды.

«Легко быть благодарным, когда выигрываешь. Но я хочу поблагодарить команду после того, как мы не смогли пробиться на самый замечательный и захватывающий турнир. Хочу поблагодарить всех, кто с энтузиазмом и страстью работает в сборной Италии.

К сожалению, в футболе не все складывается, как ты хочешь. Мы очень разочарованы, но мы показали, что работа, страсть и преданность делу могут позволить достичь невозможного. Мы будем продолжать бороться, футбол — наша страсть.

В первую очередь, пожалуйста, не трогайте молодых игроков. Если хотите, срывайтесь на нас, старших футболистов. Иногда вы забываете, что мы такие же люди, как и вы», — цитирует Верратти Football Italia.

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини не попала на ЧМ-2022, проиграв в стыковом матче Северной Македонии (1:0).