Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что не жалеет о том, что ни разу не получал «Золотой мяч».

«Для меня это ничего не меняет, — приводит слова Ибрагимовича Bayern&Germany со ссылкой на Bild. — «Золотой мяч» — политическая награда. Легко вручать его хорошему парню. Им нужен «Мистер Идеал». Если ты открыто говоришь то, что хочешь, ты не получишь эту награду».