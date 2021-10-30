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«Верона» дома победила «Ювентус»

20:58
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«Верона» победила «Ювентус» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 11-й минуте счет открыл нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. На 14-й минуте он удвоил преимущество хозяев. На 80-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккени сократил отставание команды.

«Верона» набрала 15 очков и поднялась на 7-е место в серии А. У «Ювентуса» также 15 очков и 9-я позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

11-й тур

«Верона» — «Ювентус» — 2:1 (2:0)

Голы: Симеоне, 11 (1:0). Симеоне, 14 (2:0). Маккенни, 80 (2:1).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Давидович, Казале (Чеккерини, 67), Мигел Велозу, Лазович (Шутало, 67), Барак, Тамез (Бесса, 75), Капрари, Симеоне (Калинич, 83).

«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Данилу, Алекс Сандру (Пеллегрини, 82), Рабьо (Локателли, 58), Бентанкур (Маккенни, 58), Артур (Бернардески, 69), Куадрадо (Кулушевски, 69), Мората, Дибала.

Предупреждения: Лазович, 27. Данилу, 29. Казале, 57. Артур, 61. Фараони, 61. Мората, 77. Гюнтер, 77.

Судья: Маринелли..

30 октября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Верона — Ювентус

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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