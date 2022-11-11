Экс-спартаковец в шоке, СМИ — за арбитра. В Италии снова «подсуживают» «Ювентусу»?

Вечером 10 ноября на 75-й минуте матча 14-го тура серии А «Верона» — «Ювентус» (0:1) арбитр Марко Ди Белло не назначил 11-метровый удар в ворота туринцев, а видеоассистент Марко Гвида, проведя проверку, не вмешался в действия судьи. Это решение бригады рефери до сих пор обсуждается экспертами в разных странах, а в самой Италии его поддержали несколько СМИ, ссылаясь либо на бывших арбитров, либо на мнения своих журналистов.

В том моменте мяч рикошетом от бутсы Павела Давидовича отлетел в левую руку Данилу. Рука была отставлена в сторону — естественно, игроки «Вероны» стали сигнализировать об этом судье и просить наказать защитника пенальти. Но этого, как ни странно, не случилось.

Эпизод матча «Верона» — «Ювентус» (0:1).

«Сегодня вечером была игра рукой в штрафной площади. Не знаю, почему в нашу пользу не назначен 11-метровый. Я слишком долго молчал, но сейчас хочу сказать: уже в трех матчах против нас принимаются подобные решения, — цитировала после игры La Gazzetta dello Sport шокированного экс-спартаковца Сальваторе Бокетти, который стал главным тренером «Вероны» 13 октября. — Я всю жизнь играл защитником, меня все время учили держать руки за спиной. А тут она отставлена, значительно увеличивает площадь тела... Нужно было спросить судей, поговорить с ними? Не вижу смысла — они всё переворачивают так, как им нужно».

У Боккетти много сторонников — рука действительно была сильно отставлена в сторону.

У тех же, кто поддерживает ВАР Гвиду и соглашается с его решением, аргументы такие: был рикошет с близкого расстояния, мяч неожиданно отскочил в руку, мяч не летел в ворота, Данилу падал и его рука пошла в упор естественным образом.

Посмотрите на стоп-кадр — вы согласитесь с тем, что это не пенальти?