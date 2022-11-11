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11 ноября, 13:30

Экс-спартаковец в шоке, СМИ — за арбитра. В Италии снова «подсуживают» «Ювентусу»?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Верона» — «Ювентус» (0:1).
Эпизод матча «Верона» — «Ювентус» (0:1).
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Вечером 10 ноября на 75-й минуте матча 14-го тура серии А «Верона» — «Ювентус» (0:1) арбитр Марко Ди Белло не назначил 11-метровый удар в ворота туринцев, а видеоассистент Марко Гвида, проведя проверку, не вмешался в действия судьи. Это решение бригады рефери до сих пор обсуждается экспертами в разных странах, а в самой Италии его поддержали несколько СМИ, ссылаясь либо на бывших арбитров, либо на мнения своих журналистов.

В том моменте мяч рикошетом от бутсы Павела Давидовича отлетел в левую руку Данилу. Рука была отставлена в сторону — естественно, игроки «Вероны» стали сигнализировать об этом судье и просить наказать защитника пенальти. Но этого, как ни странно, не случилось.

Эпизод матча «Верона» — «Ювентус» (0:1).
Эпизод матча «Верона» — «Ювентус» (0:1).

«Сегодня вечером была игра рукой в штрафной площади. Не знаю, почему в нашу пользу не назначен 11-метровый. Я слишком долго молчал, но сейчас хочу сказать: уже в трех матчах против нас принимаются подобные решения, — цитировала после игры La Gazzetta dello Sport шокированного экс-спартаковца Сальваторе Бокетти, который стал главным тренером «Вероны» 13 октября. — Я всю жизнь играл защитником, меня все время учили держать руки за спиной. А тут она отставлена, значительно увеличивает площадь тела... Нужно было спросить судей, поговорить с ними? Не вижу смысла — они всё переворачивают так, как им нужно».

У Боккетти много сторонников — рука действительно была сильно отставлена в сторону.

У тех же, кто поддерживает ВАР Гвиду и соглашается с его решением, аргументы такие: был рикошет с близкого расстояния, мяч неожиданно отскочил в руку, мяч не летел в ворота, Данилу падал и его рука пошла в упор естественным образом.

Посмотрите на стоп-кадр — вы согласитесь с тем, что это не пенальти?

Италия. Серия А. 14-й тур
10 нояб, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
0:1
Ювентус

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
Футбол
ФК Верона
ФК Ювентус
8
26
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Лацио 14 9 3 2 26-8 30
3
 Милан 14 9 3 2 27-14 30
4
 Ювентус 14 8 4 2 21-7 28
5
 Интер 14 9 0 5 31-20 27
6
 Аталанта 14 8 3 3 20-12 27
7
 Рома 14 8 2 4 17-13 26
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 14 6 2 6 15-16 20
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 14 5 4 5 17-18 19
12
 Салернитана 14 4 5 5 19-21 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
15
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
16
 Монца 14 4 1 9 13-22 13
17
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 14 1 2 11 11-27 5
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11.11 22:45
Эмполи – Кремонезе
 2 : 0
12.11 17:00
Наполи – Удинезе
 3 : 2
12.11 20:00
Сампдория – Лечче
 0 : 2
12.11 22:45
Болонья – Сассуоло
 3 : 0
13.11 14:30
Аталанта – Интер
 - : -
13.11 17:00
Рома – Торино
 - : -
13.11 17:00
Монца – Салернитана
 - : -
13.11 17:00
Верона – Специя
 - : -
13.11 20:00
Милан – Фиорентина
 - : -
13.11 22:45
Ювентус – Лацио
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Виктор Осимхен

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Интер

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Наполи

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