Отец Кварацхелии считает, что Хвича не покинет «Наполи» летом 2024 года

Бадри Кварацхелия, отец флангового нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии, высказался о дальнейших выступлениях сына за итальянский клуб.

Ранее появилась информация, что 23-летний грузин ведет переговоры с неаполитанцами о продлении контракта до 2029 года с повышением зарплаты. За ситуацией вокруг футболиста следят «ПСЖ» и «Барселона», готовые подписать вингера ближайшим летом.

«По моему мнению, он примет решение остаться в «Наполи» в следующем сезоне. Только он может сделать выбор, остаться в «Наполи» или нет. Я буду уважать и приму любое его решение», — приводит слова Бадри Кварацхелии журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. Всего за клуб он провел 77 матчей, забил 22 гола и отдал 23 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского нападающего в 80 миллионов евро.