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«Лацио» сыграл вничью с «Вероной», Гайч вышел во втором тайме

Руслан Минаев
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«Верона» — «Лацио».
Фото Global Look Press

«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе римлян в концовке первого тайма забил Педро. Хозяева ответили голом Сириля Нгонге в начале второй половины.

Экс-форвард ЦСКА Адольфо Гайч появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативным действиями.

«Лацио» набрал 39 очков и занимает 4-е место в серии А. «Верона» с 14 очками на 18-й строчке.

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:1
Лацио
ФК Верона
ФК Лацио
серия А
0
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5.02 20:00
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 1 : 2
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Интер – Милан
 1 : 0
6.02 20:30
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