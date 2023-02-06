«Лацио» сыграл вничью с «Вероной», Гайч вышел во втором тайме

«Лацио» на выезде сыграл вничью с «Вероной» в матче 21-го тура чемпионата Италии — 1:1.

В составе римлян в концовке первого тайма забил Педро. Хозяева ответили голом Сириля Нгонге в начале второй половины.

Экс-форвард ЦСКА Адольфо Гайч появился на поле на 68-й минуте и не отметился результативным действиями.

«Лацио» набрал 39 очков и занимает 4-е место в серии А. «Верона» с 14 очками на 18-й строчке.