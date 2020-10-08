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Вердикт по матчу «Ювентус» — «Наполи» ожидается на следующей неделе

18:59
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Решение по поводу матча третьего тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» будет принято на следующей неделе, сообщает Sky Sport Italia. Игра не состоялась в назначенный срок, так как неаполитанцы не прибыли на стадион.

Ранее сообщалось, что местные власти не разрешили команде вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом. Также была информация и о том, что запрета от властей не было. СМИ публиковали противоречивую информацию о возможном решении: были новости как о том, что «Наполи» засчитают поражение, так и о том, что игра будет перенесена.

Напомним, что «Ювентус» прибыл на игру и даже объявил стартовый состав.

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