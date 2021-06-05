«Венеция» продлила контракт с главным тренером Дзанетти до 2025 года

Главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 38-летним итальянцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Мы очень рады, что Зорро останется с нами в течение следующих 4 лет. Благодаря успехам, достигнутым командой в чемпионате, в этот период ходило много слухов. Наше возвращение в серию А потребует еще больших усилий от всех членов семьи «Венеции», и Зорро готов внести свой вклад. Мы вместе провели фантастический сезон, и нет никаких сомнений в том, что большая часть нашего успеха обязана ему», — сказал президент клуба Дункан Нидерауэр.

«Венеция» сыграет в высшей лиге впервые с сезона-2001/02. С тех пор команда трижды проходила процедуру банкротства.