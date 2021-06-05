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«Фиорентина» назвала дату презентации Гаттузо в качестве главного тренера

13:37
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«Фиорентина» объявила дату презентации Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера команды.

43-летний итальянский специалист будет официально представлен 12 июля.

«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо 25 мая. Пост главного тренера «Фиорентины» стал вакантным в мае после ухода Джузеппе Якини, с которым «фиалки» финишировали на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.

За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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