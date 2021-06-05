«Фиорентина» назвала дату презентации Гаттузо в качестве главного тренера
13:37
«Фиорентина» объявила дату презентации Дженнаро Гаттузо в качестве главного тренера команды.
43-летний итальянский специалист будет официально представлен 12 июля.
? Gennaro Gattuso verr? presentato il 12 luglio ??#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/AMqkS2C6Lz— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 5, 2021
«Фиорентина» объявила о назначении Гаттузо 25 мая. Пост главного тренера «Фиорентины» стал вакантным в мае после ухода Джузеппе Якини, с которым «фиалки» финишировали на 13-м месте в таблице чемпионата Италии.
За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
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