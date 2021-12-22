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«Лацио» в гостях одержал победу над «Венецией»

20:30

«Лацио» одержал победу над «Венецией» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась со счетом 3:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Педро Родригес, Франческо Ачерби и Луис Альберто. У хозяев единственный мяч забил Франческо Форге.

В параллельной игре «Болонья» в гостях победила «Сассуоло» со счетом 2:0.

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Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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