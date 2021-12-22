«Лацио» в гостях одержал победу над «Венецией»
20:30
«Лацио» одержал победу над «Венецией» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась со счетом 3:1.
В составе гостей забитыми мячами отметились Педро Родригес, Франческо Ачерби и Луис Альберто. У хозяев единственный мяч забил Франческо Форге.
В параллельной игре «Болонья» в гостях победила «Сассуоло» со счетом 2:0.
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