«Лацио» в гостях одержал победу над «Венецией»

«Лацио» одержал победу над «Венецией» в матче 19-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась со счетом 3:1.

В составе гостей забитыми мячами отметились Педро Родригес, Франческо Ачерби и Луис Альберто. У хозяев единственный мяч забил Франческо Форге.

В параллельной игре «Болонья» в гостях победила «Сассуоло» со счетом 2:0.