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«Фиорентина» согласовала сумму трансфера полузащитника «Лилля»

20:17
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«Фиорентина» в скором времени приобретет полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе, сообщает Николо Скира в Twitter.

«Фиалки» заплатят за трансфер хавбека 14 миллионов евро плюс бонусы — 1 миллион евро. Контракт будет рассчитан до 2026 года с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Иконе провел 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас.

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Иван Шитик все материалы автора

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