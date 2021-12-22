«Фиорентина» согласовала сумму трансфера полузащитника «Лилля»
20:17
«Фиорентина» в скором времени приобретет полузащитника «Лилля» Жонатана Иконе, сообщает Николо Скира в Twitter.
«Фиалки» заплатят за трансфер хавбека 14 миллионов евро плюс бонусы — 1 миллион евро. Контракт будет рассчитан до 2026 года с зарплатой 1,7 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Иконе провел 24 игры за «Лилль». За это время он два раза поразил чужие ворота и дважды отдал голевой пас.
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