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«Венеция» хочет подать в суд на «Эмполи»

23:17
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«Венеция» намерена подать в суд на другой клуб серии Б — «Эмполи». Причиной стал тот факт, что «Эмполи» возглавил бывший тренер «Венеции» Алессио Диониси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Диониси ранее возглавлял «Венецию», но по ходу сезона-2019/20 на посту главного тренера его сменил Паоло Дзанетти. Теперь Диониси подписал контракт с «Эмполи».

Однако президент «Венеции» Дункан Нидерауэр настаивает, что у специалиста еще действует контракт с его клубом и соглашение не было расторгнуто.

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