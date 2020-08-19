«Венеция» хочет подать в суд на «Эмполи»

«Венеция» намерена подать в суд на другой клуб серии Б — «Эмполи». Причиной стал тот факт, что «Эмполи» возглавил бывший тренер «Венеции» Алессио Диониси, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Диониси ранее возглавлял «Венецию», но по ходу сезона-2019/20 на посту главного тренера его сменил Паоло Дзанетти. Теперь Диониси подписал контракт с «Эмполи».

Однако президент «Венеции» Дункан Нидерауэр настаивает, что у специалиста еще действует контракт с его клубом и соглашение не было расторгнуто.