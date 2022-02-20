На 61-й минуте матча 26-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» (1:0) арбитр Даниэле Довери отменил гол гостей, который забил Руслан Малиновский. Бригада судей приняла верное решение, отреагировав на действия его партнера по «Аталанте» Ханса Хатебура. Тот в момент передачи находился за линией офсайда, а затем принял активное участие в игре, коснувшись рукой защитника.

20 февраля. «Фиорентина» — «Аталанта».

По современным правилам игры, следовало зафиксировать положение «вне игры», что и сделал первый ассистент Алессандро Костанцо. Видеоассистенты провели проверку и подтвердили правильность решения коллег.

20 февраля. «Фиорентина» — «Аталанта».

С таким вердиктом не согласился главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, после отмены гола получивший красную карточку.