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10 марта, 20:18

Пиоли о победе над «Эмполи»: «Сыграли так, как было нужно»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (1:0) в 28-м туре серии А.

«Мы сыграли так, как нам было нужно. Очень хороший первый тайм, и если бы мы реализовали больше моментов, то нам не пришлось бы так мучиться во второй половине.

Мы действовали не так остро, но достаточно хорошо контролировали игру. Если бы удалось удвоить преимущество, стало бы проще, но футболисты, выходившие на поле всего два дня назад, усердно потрудились», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Россонери» одержали вторую победу в серии А подряд. Команда набрала 59 очков и поднялась на второе место в таблице чемпионата, обойдя «Ювентус» (57 очков и матч в запасе).

ФК Милан
ФК Эмполи
Стефано Пиоли
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 28 24 3 1 70-13 75
2
 Милан 28 18 5 5 52-32 59
3
 Ювентус 28 17 7 4 44-23 58
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 28 14 6 8 54-35 48
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 28 12 8 8 43-32 44
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 28 12 4 12 33-31 40
10
 Монца 28 10 9 9 31-36 39
11
 Торино 28 9 11 8 26-26 38
12
 Дженоа 28 8 9 11 31-36 33
13
 Удинезе 28 4 15 9 28-42 27
14
 Верона 28 6 8 14 25-36 26
15
 Кальяри 28 6 8 14 29-49 26
16
 Лечче 28 5 10 13 25-45 25
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 28 6 6 16 35-57 24
19
 Сассуоло 28 6 5 17 33-55 23
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