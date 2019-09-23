«Важная победа». Мхитарян — о матче «Ромы» с «Болоньей»
09:02
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян опубликовал в Twitter пост, посвященный выездной победе его команды над «Болоньей» (2:1) в 4-м туре чемпионата Италии.
— Важная победа, — подписал Мхитарян на итальянском триумфальное для «Ромы» фото.
Римляне набрали 8 очков и занимают четвертую строчку в чемпионате.
С начала этого сезона Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Арсеналу», его контракт с «канонирами» будет действовать до 30 июня следующего года.
Una vittoria importante??? #dajeroma @OfficialASRoma #micki #mkhitaryan pic.twitter.com/esAYpctbRW— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) September 22, 2019
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