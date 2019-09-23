Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян опубликовал в Twitter пост, посвященный выездной победе его команды над «Болоньей» (2:1) в 4-м туре чемпионата Италии.

— Важная победа, — подписал Мхитарян на итальянском триумфальное для «Ромы» фото.

Римляне набрали 8 очков и занимают четвертую строчку в чемпионате.

С начала этого сезона Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Арсеналу», его контракт с «канонирами» будет действовать до 30 июня следующего года.

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