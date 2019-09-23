Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Италия

«Важная победа». Мхитарян — о матче «Ромы» с «Болоньей»

09:02
Теги:

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян опубликовал в Twitter пост, посвященный выездной победе его команды над «Болоньей» (2:1) в 4-м туре чемпионата Италии.

— Важная победа, — подписал Мхитарян на итальянском триумфальное для «Ромы» фото.

Римляне набрали 8 очков и занимают четвертую строчку в чемпионате.

С начала этого сезона Мхитарян выступает за «Рому» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Арсеналу», его контракт с «канонирами» будет действовать до 30 июня следующего года.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир