Вандалы повредили статую Алексиса Санчеса в Чили
13:04
Статуя чилийского нападающего Алексиса Санчеса, установленная в его родном городе Токопилья, подверглась атаке вандалов. Как сообщает The Sun, неизвестные разбили лицо статуе и поцарапали игровой номер «7» на футболке. Также повреждены были правая нога и бутса статуи.
31-летний Санчес в нынешнем сезоне выступает в «Интере», но провел всего три матча в серии А, забив один мяч.
Alexis Sanchez's statue in hometown defaced https://t.co/Nb7pVjZiEa— The Sun Football ? (@TheSunFootball) January 6, 2020
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