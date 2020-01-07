Вандалы повредили статую Алексиса Санчеса в Чили

Статуя чилийского нападающего Алексиса Санчеса, установленная в его родном городе Токопилья, подверглась атаке вандалов. Как сообщает The Sun, неизвестные разбили лицо статуе и поцарапали игровой номер «7» на футболке. Также повреждены были правая нога и бутса статуи.

31-летний Санчес в нынешнем сезоне выступает в «Интере», но провел всего три матча в серии А, забив один мяч.