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Вандалы повредили статую Алексиса Санчеса в Чили

13:04
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Статуя чилийского нападающего Алексиса Санчеса, установленная в его родном городе Токопилья, подверглась атаке вандалов. Как сообщает The Sun, неизвестные разбили лицо статуе и поцарапали игровой номер «7» на футболке. Также повреждены были правая нога и бутса статуи.

31-летний Санчес в нынешнем сезоне выступает в «Интере», но провел всего три матча в серии А, забив один мяч.

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