Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, сказала, что ее супруг принял решение остаться в миланском клубе. Она также отметила, что он слушает, что ему говорят.

– Мауро слушает и делает то, что ему говорят, – приводит Sky Sport Italia слова Нары. – Спаллетти хочет остаться в "Интере" на 100 лет? Мауро моложе, он останется на 150 лет. Икарди останется в "Интере", он принял решение.

Из-за разногласий с руководством клуба Икарди не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки. Несмотря на это, форвард остается лучшим бомбардиром команды в сезоне (15 мячей). Ранее его отсутствие объясняли травмой.

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