«Вальядолид» уволил главного тренера после вылета в сегунду

«Вальядолид» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса. 44-летний испанский специалист возглавлял команду с 2018 года.

Также клуб покинул спортивный директор Мигель Анхель Гомес.

В заключительном туре чемпионата Испании «Вальядолил» уступил «Атлетико» (1:2) и вылетел в сегунду. Мадридский клуб благодаря этой победе стал чемпионом страны.

Напомним, что владельцем «Вальядолида» является экс-форвард мадридского «Реала» Роналдо.