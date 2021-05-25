«Вальядолид» уволил главного тренера после вылета в сегунду
11:14
«Вальядолид» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса. 44-летний испанский специалист возглавлял команду с 2018 года.
Также клуб покинул спортивный директор Мигель Анхель Гомес.
В заключительном туре чемпионата Испании «Вальядолил» уступил «Атлетико» (1:2) и вылетел в сегунду. Мадридский клуб благодаря этой победе стал чемпионом страны.
Напомним, что владельцем «Вальядолида» является экс-форвард мадридского «Реала» Роналдо.
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