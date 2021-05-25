Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Вальядолид» уволил главного тренера после вылета в сегунду

11:14
Серхио Гонсалес.
Серхио Гонсалес.
Теги:

«Вальядолид» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера Серхио Гонсалеса. 44-летний испанский специалист возглавлял команду с 2018 года.

Также клуб покинул спортивный директор Мигель Анхель Гомес.

В заключительном туре чемпионата Испании «Вальядолил» уступил «Атлетико» (1:2) и вылетел в сегунду. Мадридский клуб благодаря этой победе стал чемпионом страны.

Напомним, что владельцем «Вальядолида» является экс-форвард мадридского «Реала» Роналдо.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?
Задержан мужчина, преследовавший школьницу в Краснодаре
Почему умерла девочка во время сдачи ОГЭ в Северной Осетии
В МИД КНР заявили о готовности обеспечить мировое развитие с РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд