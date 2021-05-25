Источник: Доннарумма попрощался с партнерами по «Милану»

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма покинет клуб в качестве свободного агента. Футболист уже попрощался с партнерами по команде, утверждает Tuttosport.

Клуб предлагал 22-летнему голкиперу 8 миллионов евро в год, в то время как сторона игрока настаивала на 10 миллионах. Также «Милан» хотел подписать контракт на пять лет, а агент Доннаруммы Мино Райола настаивал на двухлетнем соглашении.

Кроме того Райола хотел получить 20 миллионов евро в качестве комиссионных за продление контракта, с чем не согласно руководство клуба.

В сезоне-2020/21 Доннарумма отыграл 48 матчей за «Милан», в которых пропустил 54 гола, а 15 поединков отстоял на ноль.