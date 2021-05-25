«Барселона» интересуется игроком «Аталанты» Госенсом
10:57
Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport1.de.
По данным источника, в 26-летнем игроке заинтересована «Барселона». Каталонцы запросили у «Аталанты» информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.
В завершившемся сезоне футболист участвовал в 32 матчах серии А, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.
Читайте также
Фигуристы выкладывают видео сложных прыжков с тренировок, но не исполняют их на соревнованиях. Зачем это нужно?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю