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«Барселона» интересуется игроком «Аталанты» Госенсом

10:57

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport1.de.

По данным источника, в 26-летнем игроке заинтересована «Барселона». Каталонцы запросили у «Аталанты» информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.

В завершившемся сезоне футболист участвовал в 32 матчах серии А, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.

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