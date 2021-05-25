«Барселона» интересуется игроком «Аталанты» Госенсом

Защитник «Аталанты» Робин Госенс может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Sport1.de.

По данным источника, в 26-летнем игроке заинтересована «Барселона». Каталонцы запросили у «Аталанты» информацию об игроке, однако переговоров по нему еще не было.

В завершившемся сезоне футболист участвовал в 32 матчах серии А, забив 11 голов и сделав 6 результативных передач.