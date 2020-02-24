Валери Божинов был удален в составе «Пескары», не проведя за нее ни одного матча
22:16
Новичок «Пескары» Валери Божинов был удален до официального дебюта за новую команду. Клуб серии B подписал 34-летнего болгарина в середине февраля на правах свободного агента.
Божинов попал в число запасных на игру с «Кротоне» (1:4). Однако уже на 27-й минуте встречи он был удален со скамейки запасных.
«Пескару» возглавляет бывший партнер Божинова по «Ювентусу» Никола Легротталье.
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