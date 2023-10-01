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Сегодня, 12:08

Моуринью о будущем в «Роме»: «Летом я отклонил самое безумное предложение, которое когда-либо получал тренер»

Руслан Минаев
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью порассуждал о своем будущем в римском клубе.

«В конце прошлого сезона я дал слово, что останусь. Я сказал это игрокам и клубу после финала Лиги Европы. Этим летом я получил самое безумное предложение, которое когда-либо получал тренер. Но я отклонил его, чтобы сдержать обещание. Теперь кажется, что проблема во мне, но я этого не принимаю. Проблема не во мне, мы все несем ответственность. Единственный, кто может мне сказать, что отношение с «Ромой» закончились — это мистер Фридкин (Дэн Фридкин — владелец «Ромы». Прим. — «СЭ»). Я завтра выйду на поле, не опасаясь, что мне перед этим вызовом», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

В этом сезоне серии А «Рома» набрала 5 очков после 6 туров и занимает 16-е место.

Сегодня, 1 октября, римляне примут «Фрозиноне».

ФК Рома
Жозе Моуринью
1
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 0 1 19-3 18
2
 Милан 7 6 0 1 15-8 18
3
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
4
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
5
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
6
 Фиорентина 6 3 2 1 12-10 11
7
 Лечче 7 3 2 2 8-9 11
8
 Фрозиноне 6 2 3 1 9-8 9
9
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Дженоа 6 2 1 3 8-9 7
12
 Болонья 6 1 4 1 3-4 7
13
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
14
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
15
 Монца 6 1 3 2 4-7 6
16
 Рома 6 1 2 3 13-11 5
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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Милан – Лацио
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1.10 13:30
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1.10 16:00
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Аталанта

 3
И К Ж
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Максим Лопес

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Исак Хиен

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 4 1 0
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Лечче

 6 1 0
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