«Рома» и «Интер» договорились по Джеко
03:16
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продолжит карьеру в «Интере». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о трансфере. Ожидается, что сегодня 35-летний босниец прибудет в Милан для завершения перехода.
Ранее появилась информация, что агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.
В прошлом сезоне Джеко принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.
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