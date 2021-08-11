«Рома» и «Интер» договорились по Джеко

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продолжит карьеру в «Интере». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы договорились о трансфере. Ожидается, что сегодня 35-летний босниец прибудет в Милан для завершения перехода.

Ранее появилась информация, что агент нападающего согласовал личный контракт футболиста, рассчитанный до 2023 года.

В прошлом сезоне Джеко принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.