В «Торино» выявлен еще один случай коронавируса
Игрок «Торино», чье имя не называется, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.
Игрок сдал тест после возвращения из своей национальной сборной. У него нет симптомов, он изолирован.
Накануне стало известно, что два игрока «Торино» сдали положительные тесты на коронавирус.
Ранее заболел главный тренер команды Марко Джампаоло.
«Торино» в воскресенье, 21 ноября в матче чемпионата Италии сыграет в гостях с «Интером».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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