В «Торино» выявлен еще один случай коронавируса

Игрок «Торино», чье имя не называется, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

Игрок сдал тест после возвращения из своей национальной сборной. У него нет симптомов, он изолирован.

Накануне стало известно, что два игрока «Торино» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее заболел главный тренер команды Марко Джампаоло.

«Торино» в воскресенье, 21 ноября в матче чемпионата Италии сыграет в гостях с «Интером».