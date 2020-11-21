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В «Торино» выявлен еще один случай коронавируса

16:32
Эмблема «Торино». Фото ФК «Торино».
Эмблема «Торино». Фото ФК «Торино».
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Игрок «Торино», чье имя не называется, сдал положительный тест на коронавирус, сообщает сайт клуба.

Игрок сдал тест после возвращения из своей национальной сборной. У него нет симптомов, он изолирован.

Накануне стало известно, что два игрока «Торино» сдали положительные тесты на коронавирус.

Ранее заболел главный тренер команды Марко Джампаоло.

«Торино» в воскресенье, 21 ноября в матче чемпионата Италии сыграет в гостях с «Интером».

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