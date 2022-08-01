Фабрегас объяснил, почему перешел в клуб серии Б «Комо»

Полузащитник Франсеск Фабрегас объяснил, почему решил подписать контракт с клубом серии Б «Комо». Испанец заключил соглашение на два года и станет совладельцем клуба.

«Я перешел в «Комо», чтобы играть, как можно лучше и выиграть, как можно больше игр. Это мой приоритет. Если бы я чувствовал иначе, повесил бы бутсы на гвоздь.

Я хочу вывести «Комо» туда, где они заслуживают быть — в серию А. Деньги меня не интересуют, я вижу долгосрочное будущее у этого клуба. Это один из самых важных вызовов в моей карьере», — цитирует Фабрегаса пресс-служба «Комо».

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в 2 матчах французской лиги 1 в составе «Монако» и не отметился результативными действиями. Летом он покинул клуб в качестве свободного агента.