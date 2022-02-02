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Сегодня, 07:28

Борха Майораль заявил, что был недоволен своим игровым временем в «Роме» под руководством Моуринью

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий Борха Майораль, перешедший в «Хетафе» из «Ромы» на правах аренды, раскритиковал главного тренера римской команды Жозе Моуринью.

«Сейчас я чувствую энтузиазм, потому что несколько месяцев не мог нормально играть, но я также зол, потому что считаю, что заслуживал получать больше минут в «Роме». Я достаточно долго сдерживал эмоции, думаю, что сейчас я способен доказать «Роме», какого уровня я форвард. Цель — оказаться в сборной Испании, и я сделаю все, чтобы эта мечта сбылась», — приводит Football Italia слова Майораля.

В сезоне-2021/22 Майораль провел 13 матчей за «Рому», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Форвард играл за римлян на правах аренды из «Реала», мадридский клуб расторг соглашение с итальянской командой и отправил футболиста в «Хетафе» до конца нынешнего сезона.

Источник: https://football-italia.net/mayoral-sends-message-to-roma-boss-mourinho/
Борха Майораль
Футбол
ФК Рома
ФК Хетафе
Жозе Моуринью
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 - : -
6.01 14:30
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