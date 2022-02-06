«Наполи» одержал победу над «Венецией»
«Наполи» победил «Венецию» в матче чемпионата Италии
«Наполи» одержал победу над «Венецией» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.
В составе гостей забитыми мячами отметились Виктор Осимхен и Андреа Петанья. У хозяев на 95-й минуте игры красную карточку получил Тайронн Эбюэхи.
Таким образом, «Наполи» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице серия А. «Венеция» с 18 баллами осталась на 18-й позиции.
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|4
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|
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|23
|15
|4
|4
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|49
|
4
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|4
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|28
|
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|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
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|Сампдория
|24
|6
|5
|13
|33-41
|23
|
17
|Кальяри
|24
|4
|8
|12
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|20
|
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|20-40
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|
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|Дженоа
|24
|1
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|5.02
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Рома – Дженоа
|0 : 0
|5.02
|20:00
|
Интер – Милан
|1 : 2
|5.02
|22:45
|
Фиорентина – Лацио
|0 : 3
|6.02
|14:30
|
Аталанта – Кальяри
|1 : 2
|6.02
|17:00
|
Болонья – Эмполи
|0 : 0
|6.02
|17:00
|
Венеция – Наполи
|- : -
|6.02
|17:00
|
Сампдория – Сассуоло
|4 : 0
|6.02
|20:00
|
Удинезе – Торино
|- : -
|6.02
|22:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Специя
|- : -
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