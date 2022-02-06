«Наполи» одержал победу над «Венецией» (2:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Встреча проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции.

В составе гостей забитыми мячами отметились Виктор Осимхен и Андреа Петанья. У хозяев на 95-й минуте игры красную карточку получил Тайронн Эбюэхи.

Таким образом, «Наполи» набрал 52 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице серия А. «Венеция» с 18 баллами осталась на 18-й позиции.