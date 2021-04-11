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В «Милане» сообщили о скором продлении контракта с Ибрагимовичем

13:45
Златан Ибрагимович. Фото AFP
Златан Ибрагимович. Фото AFP
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В «Милане» подтвердили, что форвард Златан Ибрагимович близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.

«Мы близки к продлению контракта с Ибрагимовичем. Осталось решить несколько мелких деталей, и сделка скоро будет закрыта», — сказал технический директор клуба Паоло Мальдини.

39-летний футболист подпишет новый контракт с «Миланом» до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

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