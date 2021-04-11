В «Милане» сообщили о скором продлении контракта с Ибрагимовичем
В «Милане» подтвердили, что форвард Златан Ибрагимович близок к продлению контракта с итальянским клубом, сообщает журналист Николо Скира.
«Мы близки к продлению контракта с Ибрагимовичем. Осталось решить несколько мелких деталей, и сделка скоро будет закрыта», — сказал технический директор клуба Паоло Мальдини.
39-летний футболист подпишет новый контракт с «Миланом» до 2022 года. Нынешнее соглашение рассчитано до лета 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю