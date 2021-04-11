«Аталанта» не будет выкупать Кальдару у «Милана»
Агент защитника Маттиа Кальдары, Беппе Рисо заявил, что «Аталанта» не станет выкупать футболиста у «Милана».
«Маттиа вернется в Милан», — приводит Football Italia слова Рисо.
Кальдара перешел в «Аталанту» на правах аренды из «Милана» в январе 2020 года. В сезоне-2020/21 26-летний итальянец принял участие в 8 матчах, проведя на поле в сумме 113 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168985/agent-confirms-caldara%E2%80%99s-milan-return
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