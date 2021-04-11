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«Аталанта» не будет выкупать Кальдару у «Милана»

13:45
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Агент защитника Маттиа Кальдары, Беппе Рисо заявил, что «Аталанта» не станет выкупать футболиста у «Милана».

«Маттиа вернется в Милан», — приводит Football Italia слова Рисо.

Кальдара перешел в «Аталанту» на правах аренды из «Милана» в январе 2020 года. В сезоне-2020/21 26-летний итальянец принял участие в 8 матчах, проведя на поле в сумме 113 минут. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168985/agent-confirms-caldara%E2%80%99s-milan-return

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