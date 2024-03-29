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Сегодня, 16:13

В «Милане» рассказали о будущем Леау

Алина Савинова
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Генеральный директор «Милана» Джорджо Фурлани ответил на вопрос о будущем форварда команды Рафаэла Леау.

«У Рафы в контракте прописана опция выкупа за 175 миллионов евро. Но он хочет остаться в «Милане», ему здесь очень комфортно. Он мог бы попросить нас об уходе, но он этого не хочет», — цитирует Фурлани La Gazzetta dello Sport.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. В текущем сезоне 24-летний футболист провел 25 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

На данный момент «Милан» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 62 очка в 29 играх.

Источник: https://www.gazzetta.it/
Рафаэл Леау
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
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 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
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 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
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 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
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