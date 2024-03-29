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Ачерби: «Нельзя в разгаре игры называть человека расистом за непонятое слово»

Алина Савинова
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Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал расистский скандал в чемпионате Италии с его участием.

17 марта во время игры 29-го тура серии А между «Интером» и «Наполи» (1:1) Жуан Жезус пожаловался главному арбитру встречи на расистские оскорбления со стороны Ачерби. Однако позже спортивный судья оправдал игрока миланской команды по делу о расизме из-за отсутствия доказательств.

«Нельзя в разгаре игры называть человека расистом за непонятое слово и нельзя продолжать это делать даже после того, как меня оправдали. На поле не было расизма, и я не расист: моим кумиром был Джордж Веа. Когда у меня обнаружили опухоль, он неожиданно позвонил мне, что очень радует меня до сих пор. Расизм, к сожалению, серьезная вещь, а не предполагаемое оскорбление. Если бы арбитру пришлось записывать все, что он слышит, он бы бегал с рюкзаком. Но это остается на поле, иначе осуждать надо было бы все, включая оскорбления в адрес сербов, итальянцев, матерей», — цитирует Ачерби Corriere della Sera.

До этого Ачерби утверждал, что использовал слово «черный» в отношении Жезуса, но не в уничижительном смысле.

Источник: https://www.corriere.it/
Франческо Ачерби
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В «Милане» рассказали о будущем Леау
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 29 24 4 1 71-14 76
2
 Милан 29 19 5 5 55-33 62
3
 Ювентус 29 17 8 4 44-23 59
4
 Болонья 29 15 9 5 42-25 54
5
 Рома 29 15 6 8 55-35 51
6
 Аталанта 28 14 5 9 51-32 47
7
 Наполи 29 12 9 8 44-33 45
8
 Фиорентина 28 12 7 9 41-32 43
9
 Лацио 29 13 4 12 36-33 43
10
 Монца 29 11 9 9 32-36 42
11
 Торино 29 10 11 8 28-26 41
12
 Дженоа 29 8 10 11 31-36 34
13
 Лечче 29 6 10 13 26-45 28
14
 Удинезе 29 4 15 10 28-44 27
15
 Верона 29 6 8 15 26-39 26
16
 Кальяри 29 6 8 15 29-50 26
17
 Эмполи 29 6 7 16 22-43 25
18
 Фрозиноне 29 6 6 17 37-60 24
19
 Сассуоло 29 6 5 18 33-56 23
20
 Салернитана 29 2 8 19 23-59 14
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30.03 14:30
Наполи – Аталанта
 - : -
30.03 17:00
Дженоа – Фрозиноне
 - : -
30.03 17:00
Торино – Монца
 - : -
30.03 20:00
Лацио – Ювентус
 - : -
30.03 22:45
Фиорентина – Милан
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1.04 13:30
Болонья – Салернитана
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Рома

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Оливье Жиру

Милан

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Рафаэл Леау

Милан

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Ювентус

 7
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Кальяри

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Душан Влахович

Ювентус

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Ламек Банда

Лечче

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