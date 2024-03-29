«Наполи» может в три раза увеличить зарплату Кварацхелии

«Наполи» близок к продлению контракта с полузащитником Хвичей Кварацхелией, сообщает Calciomercato.

По информации источника, сторонам осталось согласовать срок контракта и сумму отступных. Ожидается, что зарплата футболиста вырастет в три раза — с 1,5 миллиона евро в год до 4,5 миллиона.

23-летний грузин выступает за неаполитанцев с лета 2022 года. Ранее он играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин», а также за грузинские «Рустави» и «Динамо» Батуми.

В текущем сезоне в активе Кварацхелии 10 голов и 6 голевых передач в 38 матчах за «Наполи» во всех турнирах.