«Наполи» попросил Мертенса пойти на снижение зарплаты

«Наполи» ведет переговоры по новому контракту с нападающим Дрисом Мертенсом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб не готов продлить контракт с 34-летним бельгийцем на прежних условиях и хочет найти компромисс с форвардом.

Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 он провел 10 матчей за неаполитанцев и забил 2 гола.