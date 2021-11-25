«Наполи» попросил Мертенса пойти на снижение зарплаты
12:48
«Наполи» ведет переговоры по новому контракту с нападающим Дрисом Мертенсом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб не готов продлить контракт с 34-летним бельгийцем на прежних условиях и хочет найти компромисс с форвардом.
Мертенс выступает за «Наполи» с июля 2013 года, контракт футболиста действует до конца июня 2022 года. В сезоне-2021/22 он провел 10 матчей за неаполитанцев и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Calciomercato/Napoli/24-11-2021/napoli-mertens-ora-rinnovo-s-ha-fare-430121623342.shtml
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